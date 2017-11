Horarios de las tienas para Acción de Gracias y el viernes negro

(NOTICIAS YA).- (CNN) Las principales tiendas ya empezaron a revelar sus planes para los días más críticos de la temporada de compras navideñas.

A continuación te presentamos los horarios de varias tiendas para este próximo viernes negro.

Belk

Belk abrirá a las 4:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta la 1:00 a.m. del viernes. La tienda volverá a tener servicio para el público entre las 6:00 a.m. y 10:00 p.m. de ese día.

Best Buy

Best Buy funcionará desde las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias hasta la 1:00 a.m. del viernes. El almacén abrirá de nuevo a las 8:00 a.m. de ese día y cerrarán a las 10:00 p.m. Una primera ronda de ofertas estará disponible entre el 8 y 11 de noviembre.

Dick’s Sporting Goods

Las tiendas Dick’s abrirán a las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerán disponible al público hasta las 2:00 a.m. del viernes. Los almacenes volverán a tener servicio para el público entre las 5:00 a.m. y 10:00 p.m. de ese día.

LEE: El verdadero significado del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving

GameStop

Muchas tiendas de GameStop funcionarán el Día de Acción de Gracias, salv

o por las de Maine (Massachusetts) y Rhode Island. Los almacenes ubicados en los strip centers abrirán entre 4:00 p.m. y 10:00 p.m. Mientras que locales en centros comerciales se ajustarán a los horarios del respectivo mall durante jueves y viernes. En el ‘viernes negro’, las tiendas de strip centers funcionarán a las 6:00 a.m. y hasta las 10:00 p.m.

JCPenney

JCPenney abrirá a las 2:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta las 10:00 p.m. del viernes. Las ofertas en línea comenzarán cuatro días antes, el 19 de noviembre.

Kmart

Las tiendas Kmart funcionarán entre 6:00 a.m. del Día de Acción de Gracias y las 10:00 p.m. del día siguiente. Algunos almacenes cerrarán a media noche o a las 2:00 a.m. y reabrirán a las 6:00 a.m. del ‘viernes negro’.

Macy’s

Macy’s abrirá el Día de Acción de Gracias la mayoría de sus tiendas departamentales a las 5:00 p.m. La compañía también destaca ofertas que solo estarán disponibles durante ciertos horarios.

Office Depot

Los almacenes Office Depot y OfficeMax no tendrán servicio durante el Día de Acción de Gracias. Funcionarán para el público desde las 7:45 a.m. del viernes. Las ofertas en línea comienzan a las 12:01 a.m., hora del este, el Día de Acción de Gracias.

LEE: Las mejores ofertas en línea para este ‘Black Friday’

PetSmart

PetSmart permanecerá cerrado durante el Día Acción de Gracias. La tienda abrirá de nuevo el ‘viernes negro’ entre 7:00 a.m. y 9:00 p.m. Las ofertas de Doorbuster estarán disponibles desde el horario de apertura hasta el mediodía.

Sam’s Club

Sam’s Club abrirá a las 7:00 a.m. del ‘viernes negro’. La tienda señaló que las ofertas serán válidas hasta ese domingo, mientras no se agote la marcancía. Las ventas en línea comienzan a la medianoche del Día de Acción de Gracias.

Sears

Sears explicó que la mayoría de sus almacenes funcionarán desde las 6:00 p.m. hasta la media noche del Día de Acción de Gracias, aunque algunos no tendrán servicio por el festivo. Todas las tiendas reabrirán sus puertas a las 5:00 a.m. del viernes.

Target

El evento de Target por el ‘viernes negro’ comienza a las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias. Lo nuevo este año: las tiendas cerrarán a medianoche y volverán a estar disponibles al público el viernes a las 6:00 a.m.

Toys “R” Us

Toys “R” Us permanecerá abierto entre las 5:00 p.m del Día de Acción de Gracias y las 11:00 p.m. del viernes. La compañía también tiene varias ofertas previas al ‘viernes negro’ en su catálogo.

Walmart

La venta de Walmart en el ‘viernes negro’ comienza a las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias en las tiendas, pero estará disponible todo el día en línea. La compañía está lanzando mapas de sus almacenes codificados por colores para ayudarles a los clientes a encontrar lo que están buscando.