VIDEO: La asombrosa reacción de recién nacida que no paraba de llorar

(TODO BEBÉ).-Esta recién nacida de Uruguay no dejaba de llorar, pero la acercan a su madre y su tierna reacción se ha hecho viral.

La despegaron de su madre para limpiarla y pesarla pero a la pequeña no le gustó la idea, pues no dejaba de llorar inconsolable.

Fue entonces que la acercaron al rostro de su madre y como por arte de magia la recién nacida, Sabina, dejó de llorar y en cuestión de segundos se tranquilizó, indicó el sitio web Telemetro.

La recién madre, Estefanía Schiavone, la besó y la besó hasta estremecerse por ese hermoso lazo tan grande que hay entre madre e hijo desde el primero momento.

Resulta que a Sabina no le gustaba algo y resulta que la acercaron a su mamá; resulta que @FefaSchiavone tenía la solución; resulta que no pueden más de tiernas pic.twitter.com/7RWFzRhuGT — Lic. Daniel Arbulo (@DanielArbulo) November 15, 2017

El hermoso momento fue captado en video y twitteado por el padre, Daniel Arbulo, este martes. La tierna reacción de la pequeña ha conmovido a los usuarios y se ha vuelto viral.