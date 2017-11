Dos heridos en iglesia mientras discutían sobre balaceras en iglesias

(NOTICIAS YA).-Un hecho curioso ocurrió este martes por la tarde en una iglesia de Knoxville, Tennessee, cuando tras un almuerzo en honor al día de gracias, un anciano disparó accidentalmente su arma hiriéndose él y a su esposa.

Los hechos ocurrieron poco después de la 1 de la tarde, cuando todos estaban yéndose después del almuerzo. En las charlas antes de partir, conversaron sobre los recientes hechos en Texas y la masacre en la Iglesia Bautista.

LEE: Identifican al autor de la masacre en Sutherland Springs, Texas

USA Today reporta que un hombre de alrededor de 80 años cuya identidad no ha sido revelada, comentaba cómo él carga todo el tiempo con su pistola de calibre .380.

El octogenario sacó su arma, le retiró el cartucho, la mostró a todos, la volvió a armar y la guardó.

Entonces, una persona se acercó y le dijo “¿puedo verla?” y el anciano la volvió a sacar, alardeando sus conocimientos al decir que “este seguro de aquí me indica que no está cargada”.

“Obviamente había olvidado que sí cargó su arma”, comenta un testigo.

LEE: Niña se dispara al buscar un dulce en el bolso de su abuela

El anciano jaló el gatillo en una posición que hizo que la bala le hiriera la mano y atravesara el abdomen de su esposa, también de 80 años.

Los dos ancianos fueron llevados al hospital con heridas que no ponen en riesgo sus vidas, pero sus nombres tal vez no fueron revelados para no poner en riesgo su reputación.