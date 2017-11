FOTOS: Deseos navideños de niños de bajos recursos que rompen el corazón

(NOTICIAS YA).-A veces olvidamos lo afortunados que somos, y cómo objetos que para nosotros pueden ser básicos y que no nos toma mucha molestia adquirir, como productos de higiene personal o una cobija para el invierno, se convierten en lujos para personas de bajos recursos.

Esta lista de deseos de niños menos afortunados ha roto el corazón de miles de personas, pues nos recuerdan esta situación.

La organización sin files de lucro “Things of My Very Own”, que significa “Cosas que son mías”, trabaja con familias en crisis, y con niños que se encuentran en riesgo o en proceso de intervención de servicios de protección de menores.

La organización se encuentra recolectando tarjetas con los deseos navideños de estos pequeños, y publica en sus redes sociales algunas de las solicitudes.

Estas solicitudes van desde “golosinas para no ser el único que no come golosinas en la escuela” hasta cosas elementales como “una cobija caliente para el frío”.

“Me gusta el color azul, soy talla 6 y soy una buena persona“, pone una pequeña en su tarjeta.

Los números en la tarjeta es para que personas que gusten donar los regalos que piden los pequeños, seleccionen su deseo a cumplir de esa manera.

El director de la organización, Rayn Boncie, dice que recaudar fondos es complicado, pero que gracias a las redes sociales hay personas del otro lado del mundo ofreciendo regalar cosas a los pequeños más necesitados en los Estados Unidos.