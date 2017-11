Universitarias protestan contra nueva amenaza contra migrantes, la 257G

(NOTICIAS YA).- Con un cartel que dice la inmigración es un derecho humano, tres estudiantes de la universidad Texas AM de Corpus Christi decidieron recolectar para evitar que el sherrif del condado de Nueces se una al programa 287G.

“Tengo familiares y los veo sufrir cuando los veo separada, me duele el corazón”, dijo uno de los estudiantes.

El grupo de compañeras decidieron cambiar su salón de clase, por las calles de la ciudad de Corpus Christi, para hablar con las personas y explicarles las posibles consecuencias que podría tener el apoyo a esta iniciativa.

“Vamos a suponer que yo quiero un trabajo y no más porque me juzgan por el color de piel que tengo, tu eres menor de edad y eres mexicana no quiero hablar contigo”, reflexionó la estudiante.