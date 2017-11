Libra: Un mes agitado y difícil que exige cuidar tu salud emocional

(NOTICIAS YA).-Este es otro mes hiperactivo, ajetreado. A partir del día 8, cuando Marte entra en tu signo, vuelve a formarse la gran cuadratura en el cielo. Nuevamente hay necesidad de manifestar algo grande en el mundo, un proyecto grande y complicado. Tienes que reconciliar muchos intereses conflictivos.

Un paso en falso y puede desmoronarse todo el edificio, pues la actividad física es una cosa, pero el estrés mental es más problemático.

La salud necesita más atención, en especial después del 21. Es muy probable que no puedas impedirlo, pero procura programarte descansos frecuentes para fortalecer tu bienestar.

La entrada de Marte en tu signo es maravillosa para la vida amorosa.

El cónyuge, pareja o ser amado actual hace lo imposible por complacerte, se ve muy consagrado a ti; hace todo lo que puede pero parece que no te sientes complacido. Al parecer tienes un conflicto o desacuerdo con tu pareja, pues a pesar de todo lo que hace te sientes incómodo con eso.

Si estás soltero o soltera descubres que el amor te persigue, pero al parecer no te sientes fascinado por eso. No es mucho lo que necesitas hacer en la faceta del amor, no hace falta ninguna estrategia; el amor te encontrará.

El reto será limar las diferencias con el ser amado, disfrutar del amor que llega. A fin de mes (del 23 al 31) el amor es especialmente tormentoso. Ten más paciencia y procura no empeorar más las cosas.

La independencia personal no es de gran interés para ti, aunque necesitas desarrollarla más. Prefieres conseguir lo que deseas por consenso y con la colaboración de los demás.

Las finanzas mejoran este mes, sobre todo después del 21 de diciembre. Pero aún no se han acabado las dificultades. La lección es desarrollar fe y confianza financiera ya que hay mucha inseguridad en este periodo.

A partir del día 23 evita tomar decisiones personales importantes en el amor hasta que te llegue la claridad. Centra la atención en la familia y en tu bienestar emocional.

