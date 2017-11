A la ceguedad, lucha contra un cancer cual no puede pagar

(NOTICIAS YA).- Ericka Capistran Gonzalez tiene 34 años y desde los 6 meses de nacida ha lucha contra el cancer. Un cancer que le arrebato la vista. Aunque Ericka, o “Erickita” como le llaman, es mayor de edad, tiene la mentalidad de un niño. Aparte de no poder ver ella lucha contra tumores que le crecen en todo su cuerpo. Por esa razón pide ayuda.

Tiene que visitar el doctor cada tres meses lo cual cuesta mas de $3,000 por consulta. La comunidad ya han realizado varios eventos para recaudar fondos pero aun no alcanzan su meta de $20,000 cual ayudara a pagar solo una porción de sus gastos. El único ingreso de la familia, cual por no tener un estatus legal no califican para un seguro medico, es el de su padre siendo que la mama de Ericka la cuida por tiempo completo.

Los tumores de Ericka pueden ser mortal. Para ayudarla, puede ingresar a la pagina de GoFundMe hecha para ayudarla.