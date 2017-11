Asambleísta de California renuncia tras acusación de acoso sexual

(NOTICIAS YA).-El Asambleísta del Valle de San Fernando, Raúl Bocanegra, anunció que no buscará la reelección el lunes, citando “rumores persistentes y especulaciones” sobre reclamos de acoso sexual.

En el comunicado Raúl Bocanegra dijo lo siguiente:

“Yo he pasado toda mi vida abogando por el Valle de San Fernando, luchando por una parte justa para nuestras comunidades y residentes. Es por mi profundo compromiso con ustedes, residentes del distrito 39, que he tomado la decisión de renunciar a la Asamblea Estatal, a partir del 1 de septiembre de 2018, y renunció inmediatamente a mi posición de liderazgo. También suspenderé mi campaña y no me presentaré a la reelección.”

El comunicado se produjo cuando The Times estaba preparando una historia que informaba que seis mujeres lo habían acusado de acoso sexual. El periódico presentó sus hallazgos a la oficina de Bocanegra el viernes por la tarde.

The Times reportó el mes pasado que en 2009, Bocanegra fue disciplinado en una investigación de recursos humanos. Una empleada del Capitolio acusó a Bocanegra, entonces jefe de gabinete, de “contacto físico inapropiado e inoportuno”.