Confunden a Charles Manson con Marilyn Manson

(NOTICIAS YA).- La muerte de Charles Manson, un multihomicida que en 1969 asesinó a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate provocó confusión en redes sociales ya que la noticia fue publicada de inmedianto por líderes de opinión e influencers y algunos usuarios la replicaron de manera errónea con la imagen del cantante Marilyn Manson. Algunos reaccionaron por error y otros como burla, pero todo causó un gran ruido en redes.

Algunos seguidores del multihomicida se dieron a la tarea de reportar y bloquear cuentas de twitter de algunas personas que genuinamente se habían confundido entre Charles Manson y Marilyn Manson.

LEE: Muere Charles Manson, líder del culto asesino en California

En su autobiografía The Long Hard Road Out of Hell, Marylin Manson explica que su verdadero nombre es Brian Warner pero trató de adoptar un nombre artístico que mezclara un balance entre el bien y el mal y así representar su música por lo que está implícito el apellido del extinto Charles.

“Marylin Monroe tiene el lado oscuro así como Charles Manson el bueno, el lado inteligente”, escribió Marilyn Manson.

Ante la noticia, Marilyn publicó Sick City, una de sus canciones interpretadas por el multihomicida.