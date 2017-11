Morrissey critica a víctimas de acoso de Spacey y Weinstein

(NOTICIAS YA).- El cantante británico Morrissey salió a defender al actor Kevin Spacey y al productor Harvey Wenstein por las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual en escándalos que iniciaron en octubre.

Morrissey critica la demora y la verdaderas intenciones de las denuncias mediáticas que sólo llegaron a exhibir las conductas de un pasado entre ambos.

Para Morrissey “no son muy creíbles” las declaraciones del actor Anthony Rapp sobre el acoso de Kevin Spacey en 1986 cuando la víctima tenía 14 años.

Sobre las mujeres que acusan a Harvey, también las cuestionó, pues ellas aceptaron ir con él a habitaciones de hotel a solas “y siguen el juego”.

“Luego se sienten avergonzadas o desagradables. Luego nos dicen Me atacaron, me sorprendió”, explicó el cantante que reflexionó “si todo fuera bien, si les hubiera dado una gran carrera, no hablarían de eso”.