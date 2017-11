Protege a tu familia con seguro médico con Connect for Health

(NOTICIAS YA).- Contar con un seguro médico, es esencial por varias razones. Tal como un seguro de auto, el seguro médico es un servicio que pagas, deseando jamás tener que usarlo. Existe para lo inesperado y principalmente para los problemas a los que somos propensos a enfrentarnos en nuestra vida diaria.

Varias personas, quieren un buen seguro médico que cubra sus necesidades, pero no pueden pagar una cobertura o han sido excluidos del mercado por tener condiciones médicas preexistentes.

Connect for Health es un recurso de referencia para que las personas, familias y empresas u organizaciones pequeñas de Colorado, adquieran un seguro de salud y soliciten ayuda financiera para reducir los costos.

Existen ahorros disponibles para personas que estén ganando hasta 48 mil dólares al año y para familias de cuatro integrantes que ganan hasta 98 mil dólares anuales.

La elección de un seguro medico es una decisión muy personal. Es por eso que Connect for Health se compromete ayudando a cada persona a buscar la cobertura ideal de acuerdo a sus necesidades médicas y financieras.

El momento para inscribirse y ahorrar en su seguro médico para el 2018 es ahora mismo. Los clientes que reciben ayuda financiera a través de Connect for Health Colorado pagarán menos en el 2018 que en el 2017.

La fecha límite de inscripción es el 15 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad y visita nuestra página web para contactar a uno de nuestros expertos certificados que te guiaran gratuitamente.

Para hablar con un experto de Connect for Health, comunicarte al 1-855-752-6749, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados de 9 a.m. a 6 p.m.

Para más información visita nuestra página web.

connectforhealthco.com