Así fue como Janet Jackson perdió más de 30 kilos

Los movimientos de baile de Janet Jackson no son lo único que ha provocado los aplausos de los fanáticos durante su gira "State of the World".

La mujer de 51 años que recientemente fue madre luce un físico esbelto que su entrenadora dice que logró sin tener que realizar una gran cantidad de horas de cardio, según los informes, perdiendo unos 31 kilos.

Paulette Sybliss le dijo a E! que Jackson comenzó un “programa de entrenamiento vigoroso” con la superestrella seis semanas después de que la cantante dio a luz a su hijo Eissa en enero.

“Estábamos entrenando al menos cuatro veces a la semana, y las sesiones no eran de menos de 45 minutos, pero no más de una hora”, dijo Sybliss.

“El entrenamiento fue muy intenso, muy intenso”.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) April 15, 2017

Y mientras Jackson estaba decidida a deshacerse de sus kilos del embarazo, Sybliss dijo que enfocó el entrenamiento en agregar músculo magro a su cliente para ayudarla a estar en su mejor forma para la gira de conciertos.

La entrenadora dijo que hicieron ejercicios con pesas en lugar de ejercicios cardiovasculares para aumentar el ritmo cardíaco de Jackson y ayudarla a quemar grasa.

“Lo que eso hace es que si la miras pensarías que ella ha hecho conmigo una hora de cardio, pero cuando trabajas con pesas y trabajas el músculo de esa manera, eleva el ritmo cardíaco, pero también está creando ese efecto de quema de grasa, tanto durante la sesión como después, y esa fue la clave “, dijo Sybliss.

En cuanto a la dieta, Sybliss dijo que cree que la moderación es la clave, y que no le importa a sus clientes que hagan trampa de vez en cuando.

“Si Janet siente que necesita un pastel de chocolate, se come un pastel de chocolate”, dijo Sybliss. “No lo comes todos los días. Y no engordarás de la noche a la mañana”.