La guía completa para hacer tus compras en el “Black Friday”

(NOTICIAS YA).- (CNNMoney) – Las principales tiendas de Estados Unidos se preparan para el fin de semana de compras más importante de este año.

En la mañana de este jueves, empezarán a abrirse las puertas de algunos almacenes. Si te estás preguntando cuáles serán las tiendas que primero estarán disponibles al público y dónde conseguir algunas ofertas, te dejamos nuestra guía definitiva.

Best Buy

Horarios: abre a las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y cerrará a la 1 a.m. del día siguiente. Vuelve a tener servicio el viernes entre las 8:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Destacados: puedes conseguir un SmartTV 4K de 50 pulgadas por 180 dólares (te ahorrarás 320 dólares), también un Google Home Mini por 30 dólares (el ahorro es de 20 dólares más una tarjeta de regalo de 10 dólares) y un iPad Pro de 10,5 pulgadas por 150 dólares. Aquí puedes obtener más detalles y ver el anuncio completo.

Consejo: los miembro de My Best Buy tendrán el beneficio de un acceso anticipado a las ofertas del ‘viernes negro’ desde este lunes 10 de noviembre.

En internet: según Best Buy, “casi” todas las ofertas estarán disponibles en línea desde la mañana del Día de Acción de Gracias. Los compradores reciben envío gratis durante toda la temporada.

LEE: Las mejores ofertas en línea para este ‘Black Friday’

Dick’s Sporting Goods

Horarios: abre a las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y cerrará a la 2:00 a.m. del día siguiente. Vuelve a tener servicio al público el viernes entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Destacados: hay locales “selectos” que tendrán descuentos en artículos disponibles únicamente en Dick’s, entre ellos prendas de Patagonia, Adidas y el Bowflex M5. La tienda también ofrece recompensas en efectivo por compras de Yeti, entre un 50% y 70% de descuento en bicicletas, 40% de descuento en prendas Adidas, un aro de baloncesto Warrior por 400 dólares (te ahorrarás 600 dólares) y una mesa de tenis Stiga por 250 dólares (el ahorro es de 250 dólares) . Puedes ver el anuncio completo aquí.

Kmart

Horarios: abre a las 6:00 a.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta la 10:00 p.m. del día siguiente. Algunas tiendas cierran a media noche o a las 2:00 a.m. del ‘viernes negro’ y vuelven a tener servicio a las 6:00 a.m.

Destacados: puedes llevarte un Smart TV Samsung 4K de 55 pulgadas por 500 dólares (ahorrándote 200 dólares) o unas lujosas sábanas de 1.000 hilos por 20 dólares (el ahorro es de 30 dólares). Las muñecas Barbie saldrán a la venta por 2 dólares (ahorrando entre 5 y dólares) y algunos pequeños electrodomésticos de cocina tendrán un descuento del 50%. Para obtener más detalles puedes ver el anuncio completo.

En internet: los descuentos de Kmart estarán disponibles en línea desde las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias hasta las 2:00 p.m. del ‘viernes negro’.

Kohl’s

Horarios: abre a las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias. Sus horarios de atención pueden variar dependiendo de la ubicación.

Ofertas: podrás comprar un PlayStation 4 por 200 dólares (ahorra 100 dólares), una pulsera de diamantes por 70 dólares (el ahorro será de 230 dólares), un Google Home for 80 dólares (ahorrándote 50 dólares), o un dron Sky Rider con cámara HD por 50 dólares (ahorra 100 dólares). Los padres, además, podrán obtener un castillo de juguete de Disney o un juego de baloncesto para espacios cerrados por 20 dólares. Te dejamos el anuncio completo.

Consejo: según Wallethub, Kohl’s ofrecerá algunos de los descuentos más elevados entre los principales almacenes de Estados Unidos, durante este ‘viernes negro’. En promedio, sus rebajas alcanzarán el 66,3%. Las ofertas serán especialmente buenas para las joyas.

En internet: algunos descuentos se publicarán en Kohls.com desde este lunes 20 de noviembre a la 1:00 a.m., hora del este. Las ofertas del ‘Black Friday’ empezarán 1:00 a.m., hora del este, este jueves 23 de noviembre.

LEE: ¿Qué tan bueno eres dando regalos? Esta es la clave para acertar

Macy’s

Horarios: abre a las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias, aunque este horario de atención puede variar dependiendo del lugar.

Destacados: los descuentos más importantes estarán disponibles desde que las puertas se abran en Acción de Gracias hasta la 1 p.m. del viernes. Sin embargo, estas ofertas volverán brevemente el sábado hasta la 1 p.m. Los reembolsos por correo, que sólo se ofrecen en las tiendas, podrán conseguirte algunos artículos gratis, como un juego de cristalería o productos electrónicos de cocina seleccionados. Aquí te dejamos el anuncio completo.

Consejo: si necesitas una licuadora, Wallethub señaló que Macy’s tiene uno de los mejores descuentos para la licuadora Vitamix A3500, pues puedes comprarla por sólo 350 dólares (ahorrando 250 dólares), durante este ‘viernes negro’.

En internet: más de 500 ofertas estarán en línea a partir de la mañana del Día Acción de Gracias. Una ronda de ahorros de CyberWeek se lanzará el domingo 26 de noviembre y terminará el miércoles 29 de noviembre.

Sears

Horarios: abre desde las 6:00 p.m. hasta la media noche del Día de Acción de Gracias, aunque algunos locales permanecerán cerrados. Todas las tiendas volverán a tener servicio al público a las 5:00 a.m. del ‘viernes negro’.

Destacados: puedes ahorrarte más de 1.000 dólares en una nevera Kenmore o en una elíptica NordicTrack, ya que saldrán a la venta por 1.000 dólares y 600 dólares, respectivamente. La mayoría de las ofertas terminará a las 2 p.m. en Black Friday. Puedes ver el anuncio completo aquí.

En internet: todas las ofertas estarán disponibles en línea desde el Día Acción de Gracias hasta las 2:00 p.m. del ‘Black Friday’.

VIDEO: Estos son los 11 mejores juguetes para regalar esta Navidad

Target

Horarios: abre entre las 6:00 p.m. y la media noche del Día de Acción de Gracias. Las tiendas volverán a atender al al público a las 6:00 a.m. del ‘viernes negro’.

Destacados: Target promete los “precios más bajos de todo año” en videojuegos, televisores y otros productos electrónicos. Los clientes que gasten 50 dólares durante el ‘viernes negro’ obtendrán un cupón del 20% de descuento para futuras compras. Las ofertas incluyen la consola XBox One S de 500 gigas por 190 dólares (ahorra 90 dólares y recibe una tarjeta de regalo de 25 dólares), así como un Samsung 4K TV de 65 pulgadas por 850 dólares (ahora 156 dólares). Aquí puedes conocer todos los detalles y ver el anuncio completo.

Consejo: quienes cuenten con tarjetas REDcard tendrán un acceso anticipado a más de 100 ofertas en línea, desde este miércoles 22 de noviembre.

En internet: los descuentos del ‘viernes negro’ estarán disponibles en la mañana del Día de Acción de Gracias en Target.com.

Toys “R” Us

Horarios: abre a las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias y permanecerá disponible al público hasta la 11:00 p.m. del día siguiente.

Destacados: algunas ofertas previas al Black Friday empezarán el domingo 19 de noviembre y terminarán este miércoles 22 de noviembre. Pero hay unos pocos descuentos que sólo estarán disponibles en las tiendas durante la media noche, como la Barbie Pink Passport Townhouse por 60 dólares (50% de descuento) y el motorizado Power Wheels Boomerang por 250 dólares (ahorra 150 dólares). Aquí puedes consultar todos los detalles y ver el anuncio completo.

En internet: las ofertas estarán disponibles en Toysrus.com/BlackFriday desde el miércoles 22 de noviembre a las 9 p.m., hora del este. Toys “R” Us ofrece una opción de recoger los productos en la tienda.

Walmart

Horarios: las ofertas del ‘viernes negro’ empiezan a las 6:00 p.m., pero la mayoría de tiendas estarán abiertas todo el Día de Acción de Gracias. Los horarios varían dependiendo de la ubicación.

Destacados: Walmart publicará mapas de sus tiendas con códigos de colores para ayudarles a los clientes a encontrar lo que buscan. Entre las ofertas se destacan: una aspiradora inalámbrica Dyson por 190 dólares (ahorra 176 dólares), el Google Chromecast por 20 dólares (ahorra 15 dólares), iPad de quinta generación de 32 gigas por 249 dólares (ahorra 80 dólares) y el Smart TV Samsung Class Curved 4K de 65 pulgadas TV por 1.000 dólares (ahorra 300 dólares). Aquí puedes encontrar más detalles y ver el anuncio completo.

En internet: las ofertas comienzan en Walmart.com a las 12:01 a.m., hora del este, del Día de Acción de Gracias