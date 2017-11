Terapia de conversión sexual para dejar de ser homosexual

(NOTICIAS YA).- Muchos jóvenes han sido sometidos por sus padres a una terapia de coversión sexual porque no aceptan la orientación sexual de ellos.

Esta terapia ha sido rechazada por la Asociación Americana de Psicología al igual que otras organizaciones de salud mental.

VIDEO: Corren a pareja homosexual del baño de un centro comercial

Diana Castaño, psicóloga dijo que la orientación sexual no es una enfermedad ni tampoco es algo que se eligue. “Es algo que sucede y viene del inconsciente de la persona. Aunque usted nazca con su sexo masculino o femenino, no sabemos cuál va a ser su interés, su inclinación”.

Curtis Calloway se sometió a la supuesta terapia y le dijeron que se masturbara viendo imágenes de mujeres y luego relacionara el acto con el cuerpo de ellas.

No obstante, hay líderes religiosos que realizan las terapias y como ellos no son consejeros certificados no están cometiendo un fraude.