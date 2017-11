Albergues de mascotas ofrecen adopción gratuita este fin de semana en LV

(NOTICIAS YA).- Tres albergues de animales están ofreciendo adopciones de mascotas gratuitas a partir del viernes 24 hasta el domingo 26 de noviembre, según reportó Zappos.

Zappos.com aclaró que está patrocinando las adopciones gratuitas de perros, gatos y cachorros, para aquellos que sean aprobados en el procedimiento de adopción en los siguientes albergues: Nevada SPCA, A Home 4 Spot y The Animal Foundation, por el evento de “Home for the Pawlidayz”.

Estos son los domicilios de los albergues que ofrecen esta oportunidad:

Nevada SPCA, ubicado al 4800 W. Dewey Drive, Las Vegas, NV, 89118

A Home 4 Spot, ubicado al 1200 S. 8th Street, Las Vegas, NV, 89146

The Animal Foundation, ubicado al 655 N. Mojave Road, Las Vegas, NV, 89101