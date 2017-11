Estos son los juguetes peligrosos que no deberías comprar esta Navidad

(NOTICIAS YA).-Las tiendas de Estados Unidos siguen ofreciendo juguetes peligrosos, pues algunas ignoran las normas de seguridad del gobierno, según el 32 ° informe anual Trouble in Toyland del USP Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund.

Los consumidores aún deben tener cuidado al comprar regalos para niños esta Navidad.

El informe expone juguetes llenos de plomo; juguetes y globos etiquetados de manera inadecuada que representan peligro de asfixia y juguetes recolectores de datos que pueden violar la privacidad de los niños y otras leyes de protección del consumidor, señala el informe publicado en The Federation Of State Pirgs (U.S. PIRG).

“Deberíamos poder confiar en que los juguetes que compramos son seguros. Sin embargo, hasta que ese sea el caso, los compradores de juguetes deben estar atentos a los peligros comunes al comprar regalos para niños “, dijo Dev Gowda, Toxics Advocate del Fondo de Educación del U.S. PIRG.

Cabe mencionar que estos informes han dado lugar a más de 150 retiros y otras acciones de cumplimiento en el país. Citando a la fuente, estos son el tipo de juguetes que incluyen en el informe de este año:

o Juguetes de recopilación de datos

La recopilación de datos y el intercambio de información del consumidor se vuelven una preocupación mayor.

Por ejemplo la muñeca “My Friend Cayla”, de venta en Wal-Mart and Kohl’s, puede violar la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños. Se recomienda cuidar la ciberseguridad de los menores antes de comprar juguetes que se conecten a internet.

o Piezas pequeñas

A pesar de la prohibición de piezas pequeñas para menos de tres años, hay juguetes que las contienen y no incluyen ningún tipo de advertencia por eso.

o Plomo

Se encontraron dos fidget spinners de Target que tenían niveles peligrosamente altos de plomo, muy por encima del límite legal federal de 100 partes por millón (ppm) para el plomo en productos para niños.

Tienes que saber que el pasado 10 de noviembre, Target anunció que retirará los dos modelos de fidget spinner de sus estantes. Pues, se encontró que el sitio web de Target.com incluía una declaración indicando que el Fidget Wild Premium Spinner Brass se recomienda para niños de 6 años en adelante, lo que era engañoso.

Ahora, CPSC, Target y Bulls i Toy deben asegurarse de que estos dos fidget sean devueltos por los clientes, para evitar consecuencias de salud.

o Globos. Los globos son responsables de más muertes por atragantamiento entre los niños que cualquier otro juguete o producto infantil.

En los intentos por inflarlos pueden quedar atrapados en las gargantas de los niños.

De acuerdo al informe, se encontraron juegos de globos que se comercializan a niños menores de ocho años o tienen etiquetas de advertencia engañosas en estas tiendas:

Dollar Tree (H2O Blasters – Water Balloons y Disney Princess Punchball Balloons)

Party City (Mega Value Pack 12 Water Bomb Packs y Mega Value Pack 14 Latex Punch Balloons)

Dollar City Plus (Party Globos – 10)

o Patinetas electrónicas o Hoverboards

A pesar de que muchas patinetas voladoras han sido retiradas de las tiendas durante el año pasado, continúan a la venta y siguen representando peligros para los niños.

Se han registrado casos mortales y pérdidas materiales por el fuego ocasionado por las baterías defectuosas de las patinetas.

Por otra parte te dejamos estas medidas que tú, como padre o tutor, puedes tomar para proteger a los niños de estos u otros posibles peligros con juguetes:

• Permanece atento a retiros de mercado.

• Reporta juguetes no seguros o lesiones relacionadas con juguetes.

• Coloca las piezas pequeñas o los juguetes rotos fuera del alcance de los niños.

• Elimina los pequeños imanes de tu hogar.

• No olvides que todos los juguetes que se conectan a Internet, así como las aplicaciones y los sitios web, pueden recopilar información sobre los niños de manera inapropiada.