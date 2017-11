Mamá más joven: Cecilia se realiza los exámenes pre-operatorios

(NOTICIAS YA).- En cualquier cirugía, incluyendo por supuesto las estéticas, se deben realizar exámenes para disminuir los riesgos que esta podría tener.

Papeles a firmar, preguntas sobre su salud, exámenes de sangre entre otras cosas, son las que Cecilia Varela tuvo que hacer en su última visita a El Paso Cosmetic Surgery, todo esto para asegurarse que es candidata a realizarse una cirugía plástica.

“Vine a hacerme el laboratorio, me hacen estudios de la sangre, del corazón para ver que todo esté bien antes de la cirugía pero primero me hicieron firmar ya todos los documentos donde me hablan de los riesgos que existen por la cirugía, si tuve que firmar varias veces que hay bastantes riesgos” dice Cecilia.

Además de que le tomaron fotos que serán utilizadas por el doctor al momento de la cirugía y para después comparar los resultados.

“Dure varios minutos firmando todos los documentos ya me pasaron a hacerme laboratorio, me sacaron sangre, me hicieron estudios del corazón, y también me tomaron las fotos del antes, y me sorprendí cuando vi las fotos no pensé que así estuviera, tan mal” asegura Cecilia.

Además a Cecilia le entregaron unas vitaminas que son necesarias para antes y después de realizarse un procedimiento de esta magnitud.

“Son importantes para preparar el cuerpo y a la paciente para cirugía, durante la recuperación perdemos muchas energías, vitaminas y fuerzas y las vitaminas nos ayudan a prepararnos para cirugía”. Dice Amy Meza

Nuestra mama más joven está muy sana, así que la cirugía se podrá realizar, el próximo miércoles Cecilia ya se someterá a este gran cambio…

Para noticias ya, Priscilla Rios Univision.