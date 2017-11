“Tu niña no le debe ningún abrazo a nadie. Ni siquiera en las fiestas.”

(NOTICIAS YA).-Las Girl Scouts of the USA lanzaron un poderoso mensaje para los padres y las familias que invita a No obligar a sus hijas a abrazar a un pariente o amigo, ni en estas fiestas decembrinas, ni nunca.

Obligar a niñas o niños a algún tipo de contacto físico con familiares o amigos resulta incómodo por muchas cuestiones, pero sobre todo, por el hecho de ser niños, opina la organización.

Insiste en recordar que hay otras formas de demostrarles a los invitados que están contentos de verles, pues considera que un pequeño gesto podría causar problemas más adelante en la vida.

“El niño podría sentirse incómodo solo porque el toque es incómodo para ellos o puede haber sucedido algo anteriormente o tal vez sea solo el niño. Está bien”, dijo Kathleen Kempke del Crisis Center de Tampa Bay.

Con motivo de las recientes noticias sobre acoso sexual y en pro de las relaciones sociales saludables para niñas, las guías del grupo se enorgullecen de brindar a padres y/o tutores, orientación adecuada a la edad para hablar sobre este y otros temas con sus pequeñas.

Sea cual sea el motivo para demostrar afecto una buena idea podría ser: chocar los cinco, regalar una sonrisa o un beso al aire, recomienda la experta.

“Para que los padres puedan resolver problemas y proponer qué pueden hacer para mostrarles que están contentos de verlos, es muy fácil y mantienen el contacto físico fuera”, dijo Kempke.

De acuerdo al mensaje de las Girl Scouts, decirle a una niña que le “debe” dar abrazos o besos como un regalo durante fiestas u ocasiones especiales, puede hacerla dudar sobre si debe afecto físico a quien haga algo bueno por ella.

Sin duda este poderoso mensaje llega en un momento en que el acoso sexual está dejando de ser un tema tabú.

Ademas, las orientadores aseguran que hablarle a tu hija o hijo sobre el contacto físico para que pueda distinguir lo bueno de los malo y aprender a decir que NO.

“Un niño de cuatro o cinco años no sabe qué es el consentimiento, pero si están facultados para poder decir que no, esa es una lección temprana que tendrán para aprender eso”, insistió Kempke.

Incluso, puede ser buena idea hablar con tus familiares y explicarles por qué tu hija no quiere mostrar afecto físico, lo que ayudaría a fomentar cierto respeto hacia el tema.

MIRA EL VIDEO: Estudiante se levanta la falda como protesta al acoso sexual

El mensaje fue publicado en la cuenta de Facebook de las Scouts a principios de noviembre y hasta ahora ha sido compartido mas de 7mil 300 veces, generando controversia entre los miles de usuarios que comentaron. Citando a la fuente, compartimos la declaración escrita por la tropa de las Girl Scouts USA recientemente:

“Girl Scouts of the USA ofrece consejos a los padres y las familias de las niñas (incluidas las Girl Scouts actuales) sobre cómo hablar con sus hijas sobre los problemas en el mundo que podrían estar escuchando o que podrían afectarles directamente. Dada nuestra experiencia en el desarrollo de relaciones saludables para niñas, y a la luz de noticias recientes sobre acoso sexual, nos enorgullece poder brindar a padres y cuidadores de niñas orientación adecuada a la edad para hablar sobre este y otros temas desafiantes si así lo desean. Hazlo. Obviamente, los consejos que ofrecemos no se aplicarán en todas las situaciones o circunstancias, y reconocemos a los padres y cuidadores como los mejores para juzgar los temas y las conversaciones que están en la mejor de sus niñas y sus familias.”

¿Qué opinas sobre este movimiento de las Girls Scouts?