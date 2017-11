Hermanos se reencuentran en Los Ángeles tras 30 años

(NOTICIAS YA).-Emotivo reencuentro que vivieron dos hermanos en el Aeropuerto de Los Ángeles que no se veían desde 1984 y ahora podrán celebrar el Thanksgiving juntos y en familia. Hace tres décadas, cuando los hermanos eran solo unos niños, sus padres se divorciaron y uno se fue con la madre a vivir a México y el otro se quedó aquí en Estados Unidos con su padre.

Los hermanos no se podían comunicar en todo ese tiempo, pero eso cambió el miércoles por la tarde.

En el momento del divorcio, la madre de Guillermo Rivera no estaba al tanto de que se le había otorgado la custodia de sus hijos. Ella no tenía documentos, así que cuando su ex marido le dijo que llevara a su hija a México, ella se fue.

La reunión fue posible gracias a la ayuda de un investigador privado que encontró a Patricia Salazar Rivera, la hermana de Guillermo, en Houston.

Tristemente, su madre había fallecido durante el tiempo de separación de los hermanos.