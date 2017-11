Indígenas denuncian tremenda golpiza por parte de aduanales en Juárez

(NOTICIAS YA).- Un grupo de vendedores de la comunidad indígena “Mazahua” denuncian golpes y abusos por parte de agentes aduanales mexicanos.

“Llegaron los fiscales, una mujer y dos hombres me agarraron la espalda la señora me golpeó en la cara y me reventó mi labio y dijo que ella no le interesaba mis necesidades y que ella puede hacer lo que le da la gana donde sea porque ella es autoridad.”

Este es el testimonio de María una indígena Mazahua del estado de México que desde hace tiempo vende sus productos en el cruce de San Gerónimo Santa Teresa. María presenta las huellas de la violencia que un grupo de agentes fiscales utilizaron para sacarlos de la llamada zona fiscal a pesar de que se encontraban en el lado norteamericano de la frontera.

“Del lado americano pues ellos no se tiene que meter para nada y menos golpearnos que es eso de andarnos golpeando si no andamos robando no andamos haciendo un delito ni nada, andamos trabajando bien”.

Las lesiones son evidentes pero lo que ha llevado a este grupo de indígenas Mazahuas a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos es el trato déspota y discriminatorio que utilizan los agentes de aduana en su contra solo por pertenecer a una comunidad indígena.

“Pues dicen que porque nosotras somos indias no valemos nada y a la vez también porque ellas hacen su movimiento ahí la verdad yo no me pongo a mirar que hace ella no sé qué es lo que ella quiere porque me dice eso”.

En las fotografías presentadas como evidencia se pueden observar a los agentes de la aduana fronteriza mexicana que participaron en la golpiza.

“Los hombres uno me agarró de los brazos yo traía mis cosas yo no me pude defender ni nada y el otro me estuvo pateando y me sacó hasta afuera y me dijo que yo para ella era un bicho que no valía nada y podían hacer conmigo lo que ellos querían”.

Rodolfo Pérez encargado de la aduana en el cruce de Santa Teresa dijo que no podía dar una declaración respecto al incidente en donde se vieron involucrados tres agentes bajo su mando por lo que será con la intervención de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y de la Comisión de Derechos Humanos como se siga la denuncia por abuso de autoridad y discriminación, además de las lesiones.

Luis Escalera informa.