Jóvenes fronterizos descubren negocio al desarmar un pantalón

(NOTICIAS YA).- Las buenas ideas pueden surgir de los lugaros menos esperados, en este “Proyecto Éxito” le presentamos la historia de un grupo de jóvenes que al desbaratar un pantalón descubrieron la idea de un nuevo negocio.

La idea del negocio surgió cuando entre dos amigos se dieron a la tarea de desarmar un pantalón de mezclilla para volverlo a formar y así diseñar piezas creadas especialmente para sus clientes.

“Yo ya no me acordaba mucho de como cocer. Entonces Francisco me dijo ‘vamos a empezar de cero’; y se podría decir ahorita te hago un pantalón de principio a fin”, señaló Humberto Méndez, director de producción de Totem Demin Lab.