Niño rompe en llanto al recibir un pavo de la policía de Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-Estamos viviendo en un mundo lleno de tragedias y masacres, en tiempos de miedo y de incertidumbre. A pesar de todo lo acontecido en Estados Unidos y otras partes del mundo en los últimos meses, un policía de Los Ángeles quiso regalarle una sonrisa a una madre hispana y a su hijo que vendían mercancía en la calle.

Varios agentes se bajaron de una patrulla, uno grababa y los otros se acercaron a la mamá que estaba con su hijo

Para su sorpresa el policía no les dió un multa si no que les regaló un pavo y no un ticket, lo que provocó la alegría de la madre mientras el niño lloraba de felicidad y de agradecimiento por el gesto de este policía.