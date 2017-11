Su buen sazón la llevó a formar su propio negocio en San Diego

(NOTICIAS YA).- Myriam Arzate es una mujer que como muchas otras, provocaba una reacción especial en el paladar de sus amigos y familiares con su sazón… tanto que hasta le aconsejaban poner su propio negocio, algo que después poco más de un año en concretar pero que ahora la está llevando al éxito.

Arzate aprovechó la oportunidad que ofrece el proyecto Fair@44, una incubadora para incentivar y promover la creación de nuevos negocios.

“ Ella siempre ha querido tener su propio negocio . Siempre, desde que me acuerdo ha hablado de algún tipo de negocio. Así que eso se ve que ella no quiere conformarse a trabajar para otra persona, quiere trabajar para ella. Y yo también quiero tener mi propio negocio cuando me gradúe de la universidad.” mencionó su hijo Daniel Hernández.

Los sueños a mediano plazo de esta emprendedora es comprar un camión ambulante para después abrir su propio restaurante.

En cuanto al consejo para quie quiere abrir un nuevo negocio:

“Yo creo que es muy importante que no se den por vencidos luego luego. Porque aquí mismo he visto vendedores que vienen una vez y que dicen ‘ay no, aquí está muy calmado’. Osea no es de la noche en la mañana que se hace un negocio”.