Advierten escasez de arbolitos navideños para este 2017

(NOTICIAS YA).- Si aún no has comprado el, arbolito de navidad para estas fiestas decembrinas, conseguirlo com parte de tu lista de compras no será una tarea fácil.

La Asociación Nacional de Árboles de Navidad señaló que este año habría escasez para este año.

“Es simple oferta y demanda”, señaló el representante de la Asociación Doug Hundley”, quien además adjudicó la escasez a la recesión de 2007.

La explicación es que toma unos 10 años a los productores crecer un árbol de navidad que sea entre 7 y 8 pies de largo.

Las ventas de árboles de navidad disminuyeron en 2007, al igual que los precios.; por lo que los agricultores no tenían el espacio que normalmente teníanj disponible para plantar, ni los fondos para hacerlo.

El resultado, 10 años después, es que ahora hay menos arbolitos a la venta, lo que también podría impactar en el precio del mercado.

La NCTA señaló que los precios de venta al mayoreo subieron entre 5 y 10 por ciento, pero no tienen información si los negocios locales estarán pasando ese costo extra a los clientes.

En San Diego parece que por ahora no hay un problema de suministro de árboles, pero la recomendación, si quieres tener uno en casa este año, es adquirirlo cuanto antes.