Julión ya declaró por lavado de dinero y pidió un deseo navideño

(NOTICIAS YA).- Acusado de lavado de dinero y vinculado con el narcotraficante Raúl Flores, acudió voluntariamente a declarar el cantante mexicano Julión Alvaez. El chiapaneco pidió agilidad en su proceso, pues tiene congeladas sus cuentas bancarias y no puede viajar a los Estados Unidos.

“Más que nada que sepan que estoy dispuesto a colaborar sobre la investigación y ¿qué necesitan de mí?”, comentó el cantante chiapaneco.

Lo que más le preocupa al cantante es que no puede seguir trabajando con libertad, pues los empresarios dudan para encontrar las alternativas para pagarle por sus presentaciones pues no quieren vínculos para no ser investigados o recibir sanciones internacionales.

LEE: Cierran sitio de Julión Álvarez y lo ‘borran’ de Spotify y YouTube

Julión fue voluntariamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México y al salir pidió un regalo navideño.

“Ojalá yo tuviera un tiempo, dijera unos días para tales fechas ya vamos a estar. Ojalá me la regalaran de navidad”, comentó Julión.

Julión se presentó voluntariamente y su declaración fue por escrito a la par que los abogados trabajan ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Agencia Antidrogas, la DEA desde el pasado 9 de agosto.

LEE: ¿Qué opina Julión sobre su foto con Peña Nieto que borró el presidente?