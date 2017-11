Messi silencia a la prensa en la ceremonia de la bota de oro

(NOTICIAS YA).-Mientras el futuro de Leo Messi con el Barcelona sigue siendo una incógnita, ya que tanto el equipo como el jugador no han hecho oficial la extensión de contrato que expira en junio del 2018, lo que sí es un hecho es la Bota de Oro que ganó el argentino.

Este viernes Messi recibió su cuarto galardón, igualando a Cristiano Ronaldo. Este premio es otorgado al máximo goleador de Europa de la temporada pasada (2016/2017) en la que el ‘10’ blaugrana anotó 37 goles con el FC Barcelona.

Leo Messi acudió a la cita acompañado por sus compañeros Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Luis Suárez, último ganador y quién le ha hecho la entrega del trofeo.

Se esperaba que en esta ceremonia Messi hablará sobre su extensión de contrato con el Barcelona hasta el 2022, pero hubo silencio total a los periodistas que esperaban preguntarle a Leo sobre su futuro. Silencio porque, a diferencia de otras ocasiones, no existió turno de preguntas para los periodistas. Todo sigue igual, a pesar que el presidente el equipo catalán, Josep María Bartomeu, no se cansa de decir que Leo ya firmó su nuevo contrato, no se han hecho públicas las fotos del propio Messi firmando el papel que lo mantendría en Barcelona hasta el 2022.