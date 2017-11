Trucos para verificar si el árbol de navidad está fresco

(NOTICIAS YA).- ¿Sabías que posiblemente tengas que pagar un poco más por un árbol de Navidad este año? Esto se debe a la recesión de hace una década, se necesitan aproximadamente 10 años para que un árbol crezca de 7 a 8 pies.

VIDEO: Llega el árbol de navidad al Rockefeller Center de Nueva York

Según la Asociación Nacional del Árbol de Navidad, se plantaron menos arboles durante la llamada gran recesión. Es por esto que expertos recomiendan que sea necesario saber elegir el árbol correcto y que se asegure que dure hasta navidad para que así obtengas el valor del dinero.

Una de las maneras más fáciles para probar un árbol es tocando las agujas para ver cuántas de ellas se desprenden. Es normal que si obtienes un montón entonces sabes que el árbol está seco.

Es importante que al momento de comprar un árbol de Navidad natural puedas identificar si es saludable o no.

Si el árbol de Navidad que vayas a comprar es muy grande pero no es muy pesado a este le falta el agua y savia, lo cual quiere decir que no es recomendable comprarlo, no temas al momento de comprar el árbol y has preguntas a los empleados de la tienda.

Si la persona te vende el árbol que no puede decirte cuando llegó el árbol o cuánto tiempo ha pasado desde que se cortó es mejor que no compres dicho árbol.

VIDEO: Ancianos en El Salvador piden un deseo para esta navidad

Los vendedores recomiendan que cada semana el agua del árbol sea cambiada para que tenga agua fresca y dure. Además, no pongas el árbol cerca de un respiradero o cerca de una ventana soleada.