VIDEO: Paran el tráfico para pelearse en la garita

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 40 años golpeó a un joven de 16 mientras hacía fila para cruzar a Estados Unidos por la garita de Laredo, Texas. Los pleitos en la garita son comunes, pues los automovilistas se molestan y pierden la paciencia por hacer horas para cruzar la frontera y más cuando hay actividades como el Black Friday.

El video fue compartido en redes sociales el jueves 23 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Se presume que fue grabado en Nuevo Laredo, Tamaulipas en donde un par de jóvenes no le dieron el pase al señor de 40 y se bajaron a reclamarle cuando otro hombre adulto, vestido de rojo los encaró y llegaron a los golpes. Los ánimos se encendieron y el hombre vestido de chamarra roja demostró sus habilidades para pelear.

“A ti también te pongo compa. Se la estaban bañando los dos. Por qué no me dejas entrar, te dije Dame quebrada, todos me estaban dando quebrada”, reclamó a gritos el automovilista molesto.