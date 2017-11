Demandan a Disney por supuesto plagio de canción

(NOTICIAS YA).- La empresa Disney está siendo demandada por un cantautor chileno que asegura que la popular canción “Let it go”, de la cinta animada “Frozen” es una copia de su sencillo “Volar”.

De acuerdo con Stuff.co.nz, Jaime Ciero exige un pago de 250 millones de dólares, pues asegura que las similitudes entre ambas canciones son demasiadas para tratarse de una coincidencia.

Entre los demandados se encuentran las intérpretes Idina Menzel y Demi Lovato, quienes dan voz a distintas versiones del tema ganador del premio Óscar en 2013.

Ciero produjo y grabó “Volar” en 2008, y alega que existen similitudes entre su canción y “Let it go” en cuanto a “combinaciones de notas, estructuras, coros, melodías, letras, temas, producción y texturas”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el estudio del ratón se mete en problemas legales por la popular película animada. En 2014, Isabella Tanikumi demandó a la compañía asegurando que ésta robó el argumento de “Frozen” de su biografía publicada en 2010.

Asimismo, una animadora alegó en 2014 que la cinta de Disney copió elementos de su cortometraje sobre un hombre de nieve que tiene que rescatar su nariz de zanahoria al ser robada por un grupo de conejos.