Recibe las últimas flores de cumpleaños enviadas por su padre muerto

(NOTICIAS YA).-Una joven de Knoxville, Estados Unidos, recibió un ramo de flores y una nota en su cumpleaños 21, enviadas por su padre, quien falleció de cáncer hace cinco años.

Bailey Sellers cumplió 21 años hace poco. Cuando ella tenía 16, su padre falleció de cáncer. Antes de su muerte, su padre dejó pagados 5 ramos de flores, programados para los 5 cumpleaños de su hija desde los 17 hasta los 21.

Cada año, desde que cumplió 17, Bailey recibía un ramo de flores de parte de su papá con una nota escrita a mano por él.

En esta ocasión, el mensaje era de despedida.

“Bailey, esta es mi última carta de amor para ti, hasta que nos volvamos a encontrar”, iniciaba la nota de su padre.

En su nota, la cual la joven publicó en su cuenta de Twitter, su padre le decía “no quiero que derrames una lágrima más por mí, nena, pues yo estoy en un lugar mejor. Tú eres y siempre serás la joya más preciosa que me hayan dado. Es tu cumpleaños 21 y quiero que siempre respetes a tu mamá y que no olvides quién eres. Sé feliz y vive la vida al máximo. Seguiré vivo en cada paso de tu vida, solo mira a tu alrededor y ahí estaré. Te amo, boo boo y feliz cumpleaños. Papi.”

La joven compartió también una foto de ella y su padre cuando era pequeña.

Afirma que cada cumpleaños ella esperaba una nota de su papá y eso le hacía sentir que seguía vivo. Ahora, que recibió la última nota, se siente triste y su tristeza ha contagiado a miles en redes sociales.