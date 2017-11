Tres futbolistas de 16 años abusaron de joven de 14 a punta de pistola

(NOTICIAS YA).-Tres estudiantes de preparatoria, de 16 años y miembros del equipo de fútbol americano de su escuela, presuntamente abusaron de una joven de 14 años, amenazándola con una pistola.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, en York, Pennsylvania, durante la feria de la ciudad, de acuerdo a York Daily Record.

Tras dos meses de investigaciones y declaraciones de la víctima, cuya identidad se mantiene en el anonimato, los tres jóvenes fueron detenidos y liberados el pasado miércoles, tras pagar una fianza de 25 mil dólares cada uno.

El caso está programado para tener su audiencia en enero de 2018, y los tres jóvenes están siendo juzgados como adultos, reportan.

Los hechos se desarrollaron, de acuerdo a lo reportado por las autoridades, cuando los tres jóvenes, identificados como Kelvin J. Mercedes, Andrew R. Miller, y Daishon M. Richardson, invitaron a la víctima a “ver algo”. La dirigieron hacia un campo al otro lado de un estacionamiento de un edificio industrial.

En ese lugar, entre las 9 y las 11 de la noche, uno de los jóvenes puso una pistola en la cabeza de la víctima, le dijo que se pusiera de rodillas y la obligó a realizar sexo oral a los tres sujetos.

Después de ello, los hombres tomaron turnos para dos sostener a la adolescente, mientras uno de ellos la violaba.

La joven declaró que se tomaron fotos y video durante el asalto, pues recuerda un flash y asegura que, tiempo después, recibió una fotografía del evento amenazándola para guardar silencio sobre el abuso.

No obstante, la policía no pudo recuperar imágenes o video del suceso después de confiscar y analizar teléfonos y cuentas de redes sociales. Por otra parte, aunque no se ha recuperado el arma con la que se llevó a cabo la sumisión de la joven, sí han encontrado fotografías de la misma en redes.

La víctima identificó a dos de los agresores por nombre y apellido, mientras que al tercero solo lo reconoció por su nombre de pila.

Los tres sujetos fueron detenidos el martes, dos sin eventos y uno se entregó. Salieron bajo fianza el miércoles. Además de permanecer bajo vigilancia, los tres tienen estrictamente prohibido contactarse con la víctima, reportan.