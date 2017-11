VIDEO: Balacera día después de Thanksgiving deja a un niño de 12 muerto

(NOTICIAS YA).-El día después de Thanksgiving, una balacera en las calles de Cleveland dejó a 5 adolescentes heridos y uno muerto.

El viernes, a eso de las 7:30 de la tarde, el joven de 12 años Abdel Latif Bashiti, ayudaba a su padre en su negocio, una tienda de insumos de belleza, cuando escucharon balazos afuera del negocio de al lado, una tienda de licores.

Al salir a ver qué ocurrió, padre e hijo se vieron en medio de una lluvia de balas dirigidas a cinco jóvenes que se encontraban transitando por el lugar.

Los cinco adolescentes recibieron heridas de bala; uno de ellos, de 16 años, en la cabeza, el resto en las piernas, ingle y torso.

Solo Abdel recibió una herida mortal, en su torso. Su padre salió ileso. Abdel murió en la escena.

Hasta el momento, no se sabe mucho de los agresores; se sospecha que también son adolescentes pero no se conoce si el evento fue provocado por una riña de pandillas. Se calcula que hubo entre 3 o 4 baleadores. No hay detenidos.

Este suceso que ha estremecido a la comunidad llega en un momento en el que Cleveland presenta un aumento en homicidios.

Ante la balacera, la comunidad ha organizado vigilas y marchas para exigir un mayor control de armas.