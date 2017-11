Enfermera sugiere “arrojar a los lobos” a bebés blancos

(NOTICIAS YA).-Una enfermera “recientemente contratada” en Indiana, quedó desempleada este fin de semana tras publicar en su cuenta de twitter que los hijos de padres caucásicos, es decir, blancos, debían ser sacrificados arrojándolos a los lobos.

VIDEO: Veterano muere mientras enfermeras reían

Taiyesha Baker, registrada como enfermera el 30 de octubre, publicó en su cuenta de twitter un mensaje que fue considerado inapropiado no solo por promover el odio, sino porque lo hacía enfocado hacia bebés, siendo ella una trabajadora de la salud.

“Toda mujer blanca crea un detrimento a la sociedad cuando engendra un bebé. Alguien que tiene LA MÁS ALTA probabilidad de ser un terrorista, violador, racista, asesino y agresor doméstico. Históricamente todos los hijos que tuviste (tuvieron) debieron ser sacrificados a los lobos, perra”, se lee en su desplante en redes.

El comentario recibió críticas de parte de internautas y el suceso llegó hacia su empleador, el Hospital de la Universidad de Indiana.

El Hospital, en un comunicado, dejó muy claro que la enfermera no trabajaba en el hospital infantil, y que incluso no tendría contacto alguno con pacientes hasta que se realizaran las investigaciones pertinentes.

LEE: Suspenden a enfermeras por ver genitales de paciente muerto

El tuit fue publicado el 25 de noviembre, y para ese mismo fin de semana, la enfermera ya no laboraba en el hospital. No obstante, no queda claro si se debió a un despido, renuncia o suspensión de actividades.

No obstante, de acuerdo a WXIN, publicaciones ahora borradas en sus cuentas sociales aseguran que laboraba en el departamento de pediatría.