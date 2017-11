Hombre hispano golpeado mortalmente en prisión de Colorado Springs

(NOTICIAS YA).- Un hombre hispano de Denver falleció luego de haber sido golpeado severamente en la prisión Cheyenne Mountain Re-Entry Center, en Colorado Springs.

Daniel Peña de 64 años, fue golpeado el 20 de noviembre y fue declarado muerto el domingo, según reportó Mark Fairbairn, portavoz del Departamento de Correcciones de Colorado.

Los detalles de las heridas de Peña no han sido revelados. No hubo agentes involucrados en el incidente y aún no se ha identificado ningún sospechoso.

LEE: Denver llega a acuerdo de 4.6 millones con familia de reo asesinado

El inspector general del Departamento de Correcciones de Colorado y el fiscal del condado El Paso, están investigando la muerte de Peña como un homicidio.

Peña había sido sentenciado en el 2014, a 4 años en prisión acusado de agresión en segundo grado y seria elegible para libertad condicional en octubre del 2018.

Su día de liberación estaba programado para el 21 de marzo del 2019.