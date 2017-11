Madre asfixia a su hija porque no tenía nada para alimentarla

(NOTICIAS YA).- Una madre de 26 años le quitó la vida a su hija con una almohada cuando se encontraba en su hogar en Florencio Varela, Buenos Aires. En el momento que las autoridades detuvieron a la mujer esta afirmó que cometió el crimen porque no tenía nada para darle de comer a su hija y estaba cansada de la situación.

Según publicó el Diario Popular de Buenos Aires, la niña de 2 años identificada como Milena Gómez, fue asfixiada de frente. Además, las declaraciones revelaron que la madre le colocó medias en las manos para que no la rasguñara en el momento que le estaba impidiendo respirar.

La hermana de la madre asesina identificada como Karina Gómez, dijo que antes de cometer el crimen esta se había encerrado con la niña en el cuarto y no salió durante horas aun así cuando le estaba exigiendo que abriera la puerta. Horas más tarde vio cuando Gómez salió de la habitación cargando a la niña envuelta en una frisa y se echó a correr en la calle por lo que sospechó que algo había ocurrido.

La mujer dijo que mató a su hija porque estaba cansada de no tener nada para darle de comer por la pobreza que viven.

Un vecino que vive en el mismo lugar, decidió intervenir y corrió a la mujer hasta que finalmente logró interceptarla. En el lugar la mujer puso la frisa en la calle, la abrió y dejó que el hombre viera a la niña ya sin vida, con los labios y la cara morada.

En medio de la sorpresa el hombre se comunicó rápidamente con el 9-1-1 para que las autoridades llegaran a la escena. Una vez los oficiales estaban en el lugar realizaron maniobras de resucitación a la víctima y otro oficial estaba interrogando a la madre, quien confesó haber realizado el homicidio.

Gómez le dijo a los oficiales: “La mate, ya está, me aseguré. No podría darle de comer ahora no va a sufrir más. Ya no podía soportar más esta situación, estoy muy cansada.”

Luego que los oficiales lucharan por salvar a la niña, esta fue trasladada con urgencia a una sala de salud donde tampoco lograron devolverle la vida. Ahora la madre se encuentra en la Comisaría de la Mujer de Quilmes acusada por homicidio agravado.