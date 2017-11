Protege tu familia y ahorra en tu seguro médico con Connect for Health

(NOTICIAS YA).- Nadie planea enfermarse o lastimarse, pero todas las personas necesitan atención médica en algún momento de su vida. Protege a tu familia planeando por adelantado, los seguros médicos cubren estos costos y te protegen de gastos elevados. Un seguro médico, también te puede ayudar a mantenerte saludable con servicios preventivos para tu bienestar.

Los residentes de Colorado, tienen acceso a una asistencia financiera para ayudarlos a comprar un seguro privado a través de Connect for Health Colorado.

Connect for Health hace que sea mucho más fácil para las personas, cumplir con los requisitos federales de tener cobertura de seguro de salud.

Aún existe ayuda financiera para obtener un seguro médico que cubra todas tus necesidades. Connect for Health ofrece a todos los residentes de Colorado, opciones para disminuir costos y comparar planes.

Si has pasado por un evento en tu vida inesperado, tal como perder tu seguro médico basado en tu empleo, casarte o tener un bebé, todavía es posible que califiques para recibir asistencia financiera por medio de Connect for Health.

Recuerda que la fecha límite para obtener un seguro médico es el 15 de diciembre. No esperes más y contacta a Connect for Health Colorado.

Para hablar con un experto de Connect for Health, comunicarte al 1-855-752-6749, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., sábados de 9 a.m. a 6 p.m.

Para más información visita nuestra página web.

connectforhealthco.com