Se fracturó un brazo y pierde la vida, los médicos decidieron operarlo

(NOTICIAS YA).- Edward, un niño que se fracturó un brazo perdió la vida luego de ser sometido a una cirugía y no recuperarse de la anestesia que le aplicaron en México. Al mediodía del domingo, el niño tuvo un accidente en el estado de Oaxaca mientras jugada en su casa en Santa María Atzompa y fue llevado al hospital del Valle en donde atendieron la emergencia.

“No sabemos de qué murió”, dicen los médicos sobre el deceso del niño Edward.

Al llegar al hospital, Edward tuvo que esperar 9 horas para ser intervenido quirúrgicamente pues los médicos recomendaron no operarlo hasta que estuviera en ayunas. Entró al quirófano hasta las 9 de la noche y dos horas después no se tenía noticia del menor. Fue hasta la madrugada del lunes cuando los médicos notificaron que el niño no se recuperaba de la anestesia y así siguió hasta las 4 de la mañana cuando fue trasladado a otro hospital con cuidados intensivos en el Hospital Lucas donde falleció.

Los padres de Edward culpan al traumatólogo Luis Pérez y la anestesióloga Gabriela Cruz de negligencia pues desde la salida del quirófano no han querido responder.