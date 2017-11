Balean a 1 en frente del Four Queens en el downtown de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Las autoridades investigaron un tiroteo fatal en pleno downtown de Las Vegas el miércoles por la mañana.

Los oficiales respondieron a un reporte de tiroteo aproximadamente a las 2:20 a.m. del miércoles en frente de Four Queens Resort and Casino. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas declaró que dispararon varias veces dejando a un hombre sin identificar muerto por heridas de bala.

El agresor continúa fugitivo, según los detectives, mientras que la víctima la declararon muerta en un hospital cercano.

“Queremos dejarle saber a la gente que esto es un incidente aislado entre un grupo de personas que aparentemente se conocían entre ellas”, dijo teniente McGrath al canal 3 KSNV de Las Vegas. “Entonces, no es un tiroteo casual de una persona inocente caminando simplemente por la calle”.

Este caso sigue bajo investigación. El área del Four Queens y del Golden Nugget que fueron cerradas por la policía durante el incidente, están nuevamente en funcionamiento.