¡Es mentira! “Los obligaba a tener sexo para pasarlos”

(NOTICIAS YA).- Sale a la luz la protagonista de la historia viral con el título “Los obligaba a tener sexo para pasarlos”; Estudiantes realizan venganza.

La noticia señalaba a Yocasta M. como una maestra que acosaba a sus estudiantes con el fin de pasarlos. Sin embargo, la verdadera identidad de la mujer que aparece en fotos y videos de la historia, es la venezolana Ysmara Martínez, de 38 años.

En entrevista comentó que jamás ejerció su profesión como docente por lo que es mentira lo que alegan los supuestos alumnos.

La noticia original salió en ‘Hora Punta’, el cual es un prestigiado programa de televisión oficial española TVE. Los panelistas comentaron la noticia que aseguraban que supuestamente la maestra les decía que si no se acostaban con ella, los reprobaría. Muchos estudiantes optaban por hacer bien su trabajo pero, aun así, dicen que ella no los pasaba.

Supuestamente los jóvenes de 16 o 17 años ya estaban cansados de su actitud. Por fortuna un padre de familia encontró las fotos que les mandaba la profesora. Al descubrirse lo que hacía, más estudiantes tomaron el valor y se unieron para “quemarla” en las redes sociales. Pero antes de publicar el acoso, le pidieron varias fotos sexy para tener más pruebas.

Fue así que todo indica que aparecieron estas fotos con el título; “Esta es la maestra Yokasta, la que nos dice que nos reprueba si no tenemos relaciones con ella”.

Sin embargo, Yocasta quien en realidad es Ysmara dice que todo comenzó cuando le hackearon su cuenta en Instagram y Facebook. Sin dar importancia abrioo una cuenta nueva pero también fue afectada. Fue así que los culpables de comenzar la “Fake News” tuvieron acceso con sus fotos personales.

“Yo subí esas fotos porque estaba participando en un concurso. Yo no lo hice porque sea una prostituta; yo lo hacía por diversión. Me imagino que alguien quería hacerme daño y ahora mi reputación como mujer está por el piso”.

Lamentablemente ahora sus fotos y videos aparecen en miles de publicaciones con la información que afecta su imagen.

“Esta situación me afectó por varios días. Me deprimí, pero decidí seguir adelante y estar de pie porque yo no soy esa persona que dicen. Me molestó que usaran mi imagen para esto, pues hasta dijeron que me encontraron muerta en un lugar de Colombia y que, además, un grupo de personas harían un manifestación exigiendo mi liberación”, agregó Ysmara.