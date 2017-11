Retiran del mercado kit de plastilina de Toys R Us por posible moho

(NOTICIAS YA).- Miles de kits de “Clay Craft” han sido retirados del mercado por posible moho.

Las tiendas Toys R US y Babies R US, emitieron un retiro en el producto “Totally Me! Clay Craft Kits”, según informó la Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos.

La compañía de juguetes, dijo que es posible que exista moho en la plastilina. El moho representa un riesgo de infecciones respiratorias u otras en personas con un sistema inmunológico con problemas, daño en los pulmones o una alergia al moho.

Los kits de plastilina, fueron vendidos en las tiendas Toys R Us y Babies R Us de enero del 2017 a octubre del 2017 por aproximadamente $10.

El número del modelo retirado es AD11244 y puede ser encontrado al fondo de la caja.

Se les pide a las personas con estos kits regresarlos a las tiendas de inmediato para un reembolso.

Para más información, visita el siguiente sitio web:

CPSC.GOV