Vive en una casa sin techo: Buscan ayuda para doña Carmen

(NOTICIAS YA).- Una mujer en el poblado de Berino, Nuevo México ha sufrido una importante pérdida en su hogar.

La lluvia y el deterioro de los materiales, además del paso de los años, fueron las causas por las que el techo de la vivienda de doña Carmen tuviera que ser removido y así evitar una tragedia.

La casa en la que vive está en el poblado de Berino justo a 20 millas de la ciudad de El Paso. Las bajas temperaturas que se sienten en la zona, han hecho más difíciles estos últimos días.

“Dormimos aquí en la sala porque pues ahí no podemos dormir porque amanecemos puro hielo, ¿verdad? porque en la madrugada hace mucho frío”.

Este no ha sido el único mal momento para doña Carmen, ya que hace algunos años un incendio el dejó sin su antigua casa y desafortunadamente perdió en junio pasado a su principal apoyo, su esposo.

“Ella ahorita creo que lo que está experimentando es que como mi papá murió, la miro y la siento como que no tiene ánimos de hablar con nadie ni nada que ella quiere estar sola, quiere su espacio”, agregó la hija, Karina Carvajal.

Karina decidió solicitar la ayuda en redes sociales y Marco, representante del certamen de belleza Miss Sun City, fue uno de los interesados sin embargo, aún falta mucho por colaborar.

“Tenemos un GoFundMe ahorita en el Miss Sun City, pueden ayudar a traer como cobijas o algo, ahorita lo estamos mandando todas las cosas al 6811 Doniphan, si gustan y luego se los traemos porque la solicitud de la señora es que no estamos tratando de no traer mucha gente por qué se siente muy sensible”, mencionó Marco Alvarado.

Y es que a pesar de que sus hijos viven en ciudades lejanas a este pequeño poblado en Nuevo México, doña Carmen quiere resolver este problema y vivir tranquilamente en el lugar en donde ha convivido por más de 25 años.

“Mi familia también quisiera que me juera yo con ellos tanto en Juárez como en California pero no pues estoy bien aquí nomás por este percance me siento triste pero pues ya nomás con que nos ayudaran con eso estaría yo muy agradecida”.