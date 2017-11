Cómo hablar con los niños sobre el acoso sexual

(NOTICIAS YA).-(CNN) – Nunca imaginé que pasaría tanto tiempo hablando con mis hijas, de 10 y 11 años, sobre el acoso sexual.

Después de la noticia de que Matt Lauer, ahora el presentador del programa “Today”, fue despedido por lo que NBC llamó “comportamiento sexual inapropiado”, comencé la mañana con otra conversación sobre una persona famosa acusada de actuar inapropiadamente con mujeres.

“El mundo va a ser un lugar mejor cuando ustedes lleguen al lugar de trabajo, y eso es algo bueno”, les dije. Con mi hija mayor, hablé sobre el poder y cómo un hombre que es más poderoso en una organización podría usar ese poder para tomar ventaja de las mujeres.

Esto es mucho más de lo que he aprendido a su edad, pero en mi corazón, sé que estos son momentos de enseñanza, lo que los beneficiará en los años venideros.

En conversaciones por correo electrónico con padres de todo el país, está claro que no estoy solo hablando con niños pequeños sobre un tema tan acusado como el acoso sexual.

“Para nosotros, lo que sucedió con Matt Lauer es solo otro punto de conversación en una conversación en curso”, dijo Avital Norman Nathman, madre de un niño de 11 años y autor de la antología “The Good Mother Myth: Redefinating Motherhood to Fit” Realidad.”

Dado que su hijo era un niño pequeño, ella y su esposo han tenido conversaciones apropiadas para su edad sobre el consentimiento y su control sobre su propio cuerpo. Ahora que es una interpolación, esas conversaciones tienden a suceder más y más en relación con lo que está sucediendo en las noticias, dijo Norman Nathman, quien también es editor de la comunidad en línea GrokNation, fundada por la actriz y madre Mayim Bialik.

“Aunque odio que haya tantas mujeres acosadas, cada vez que sale una historia, es solo un ejemplo más para señalar y mostrarle a mi hijo que no importa quién es usted y qué poder posee, el acoso también. Como tomar ventaja de cualquier persona en el lugar de trabajo nunca es aceptable “, dijo ella por correo electrónico. “Siento que muchos niños pequeños saben mejor que estos hombres que han mostrado propensión por estas cosas y es absolutamente vergonzoso”.

Lauren Smith Brody, autora de “El quinto trimestre: la guía de trabajo de la madre para el estilo, el éxito, la cordura y el gran éxito después del bebé”, dijo que no se había comprometido a hablar específicamente con sus muchachos sobre el acoso sexual, sino que comenzó para tejer mensajes sobre la importancia del consentimiento y proteger sus propios cuerpos.

Por ejemplo, si uno de los muchachos golpea al otro, ella comienza a decirles “¿golpeaste a tu hermano? No, no golpeamos, nunca, y por cierto, en realidad no tocamos el cuerpo de otra persona sin permiso , punto, alguna vez “. También ha intentado reiterar el mensaje sobre el sexismo en el lugar de trabajo y cree que algunos de los mensajes comienzan a contagiarse.

Durante las recientes conferencias de padres y maestros para su hijo de tercer grado, sus maestros transmitieron una historia sobre cómo leyeron un libro sobre el sufragio femenino. Su hijo “levantó la mano para comentar cómo, aunque eso fue hace mucho tiempo, hay muchas formas en que las cosas aún no son justas y luego dio una apasionada descripción de la brecha salarial”, dijo Brody, quien asesora a empresas para mejorar la cultura del lugar de trabajo para nuevos padres. “La mejor conferencia de todos los tiempos”.

Debbie Greene, que tiene dos hijos adultos, dijo que este es un buen momento para conversar sobre cómo tratar a otra persona y enseñarle lo que usted, como padre, considera moralmente correcto e incorrecto.

“Puede ser muy incómodo, especialmente cuando es todo lo que ven en la televisión”, dijo Greene, quien tiene un blog, A través de Debbie’s Eyes. Ella lo sabe de primera mano, y señala cómo tuvo que explicarle el sexo oral a su hija de 11 años por las acusaciones del ex presidente Bill Clinton y la ex becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

Tricia Ferrara, consejera profesional autorizada y autora de “Parenting 2.0”, dijo que los padres pueden y deben enseñarles a sus hijos sobre los límites y el poder.

“Desde el primer día con los niños, necesitamos reforzar los límites dentro de las relaciones, íntimas, profesionales y personales, y ese poder no se trata de dominar a otra persona o amenazarla para su beneficio personal”, escribió en un correo electrónico. “Estas conversaciones son más críticamente necesarias en un día y una época en que la tecnología amplifica la probabilidad de violaciones de límites y acoso”.

A Ferrara le gusta decir siempre que “no es la conversación, es el caminar con su hijo”. Un niño criado en un ambiente donde los límites están en su lugar y el poder se usa “constructiva y funcionalmente” es más probable que sepa que el acoso sexual es una violación cuando lo encuentra y que hable sobre ello.

Ella también dijo que un incidente de acoso no tiene que ser lo que inicia la conversación.

“Siempre les pregunto a mis propios hijos y a los niños a los que trato: ‘¿Cómo te están tratando los niños? ¿Cómo están tratando los chicos a tus amigos? ¿Cómo te están tratando las chicas? ¿Cómo están tratando las chicas a tus amigos?’ “dijo Ferrara, madre de dos hijos.

“Permita que sus hijos den una idea de lo que está sucediendo y por qué creen que está sucediendo. Esto les permite articular su postura sobre las cosas, ya sea tener una segunda galleta después de la cena o algo más serio. Necesitan práctica para articular cómo se sienten. desde una temprana edad.”

Janeane Davis, madre de cuatro hijos, dijo que habló con sus hijos sobre cómo tienen “el derecho de evitar que otros los acosen sexualmente y los ataquen” desde que eran niños pequeños. El mensaje siempre ha sido que “nadie, ni sus padres, amigos o médicos” puede tocarlos sin su permiso.

Jim Higley, padre de tres hijos, defensor y autor de la crianza de los hijos, dijo que la importancia de esta conversación no se limita a los niños más pequeños.

Estuvo en un bar local con sus hijos, de 21 y 28 años, la semana pasada cuando visitaban Fremont, Nebraska, su ciudad natal de infancia, para las vacaciones de Acción de Gracias.

“Mi conversación con ellos comenzó, ‘Muchachos, necesito preguntarles algo a ambos porque últimamente he estado pensando mucho en ellos. Les pido a mis hijos y a los hermanos a su hermana: ¿He hecho mi trabajo enseñándote? y modelar para usted lo que es aceptable y lo que no es aceptable en términos de ¿cómo siempre debe tratar a una mujer en cada aspecto de su vida? ‘ ”

El “ritmo constante de las historias” que alega acoso, abuso y comportamiento inapropiado es “desgarrador; pero nos obliga a todos, incluso a los padres de niños mayores, a hacer una pausa, reflexionar y volver a abordar este tema de importancia crítica, independientemente de su edad”.