Actividades para este fin de semana en la Florida Central

(NOTICIAS YA).- Llegó el fin de semana y no sabes qué hacer con tu familia. Este fin de semana hay varias actividades para disfrutar en familia y con motivo navideño.

A continuación te presentamos varias alternativas:

1. Tree Lightning Celebration

Se realizará el viernes 1 de diciembre de 5:00 a 9:00 p.m. en Lake Eola Park. Entrada completamente gratis.

2. Light up at UCF

Ya está disponible al público hasta el 31 de diciembre en el Outside of CFE Arena. La entrada tiene un costo de $12.oo e incluye la pista de patinaje.

3. Light Up the Holidays at Cranes Roost Park

Sábado 2 de diciembre de 5:00 a 9:00 p.m. en el 274 Cranes Roost Boulevard en Altamonte Springs. Entrada completamente gratis.

4. Winter in the Park

Ya dio inicio y estará hasta el 7 de enero en el Central Park West Meadow en Winter Park. La entrada es $13.00.

5. Song of the Season

Una producción musical completamente gratis. Se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Seneff Arts Plaza en el Dr. Phillips Center en downtown Orlando.