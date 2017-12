Autobús escolar involucrado en accidente al este de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un autobús escolar estuvo involucrado en un accidente el viernes por la mañana en Las Vegas.

El incidente ocurrió cerca de las 6:17 a.m. en lo que al parecer fue un accidente por detrás por una camioneta pickup cerca del cruce de Eastern Avenue y la carretera 95, aunque no se observaron estudiantes a bordo, pero no es seguro si habría alguno al momento del choque.

Nadie resultó herido por esta accidente. Las autoridades del Distrito Escolar del Condado Clark estuvieron en el lugar de los hechos para continuar con la investigación.