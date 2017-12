FOTO: Su tatuaje de ‘No Resucitar’ causa caos en hospital

(NOTICIAS YA).- El tatuaje de un paciente de 70 años que llegó inconsciente a un hospital de Florida recientemente desató un debate ético entre los médicos del lugar.

De acuerdo con CNN, el sujeto tenía un amplio historial de problemas de salud y llegó en estado de ebriedad e inconsciente al centro de salud, sin acompañantes ni identificaciones y un tatuaje en el pecho con las palabras: “do not resuscitate” (no resucitar).

Un estudio recién publicado en el New England Journal of Medicine examina el controvertido caso. Los investigadores de la Universidad de Miami indicaron en el documento que los doctores que atendieron al sujeto no querían respetar el tatuaje porque no había manera de saber con certeza que esa era su decisión.

Los médicos decidieron administrarle antibióticos y otras medidas para preservar su vida. Después recurrieron al consultor de ética del hospital, quien tenía una opinión diferente.

Las leyes en esta materia son complejas y suelen variar de estado a estado. Los trabajadores de la salud deben respetar la decisión del paciente si éste no desea ser resucitado, pero la decisión debe estar plasmada en un documento oficial. Los tatuajes no tienen validez legal y se consideran demasiado ambiguos para seguir sus indicaciones.

Sin embargo, en el caso de este hombre, el consultor de ética consideró que los médicos debían respetar el tatuaje. Además, el Departamento de Trabajo Social del hospital encontró una orden de no resucitar para el paciente girada por el Departamento de Salud, que coincidía con el mensaje del tatuaje. La orden fue respetada y el hombre eventualmente falleció.