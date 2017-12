Kevin Spacey ya fue reemplazado

(NOTICIAS YA).- El actor Kevin Spacey fue sustituido por Chritopher Plummer en la película All The Money In The World en la interpretación del personaje del multimillonario John Paul Getty. El director Ridley Scott decidió hacer el cambio y regrabar escenas luego de los escándalos se acoso sexual en las que se acusa a Spacey.

Fue en agosto cuando se había concluido de rodar la película pero en octubre se tuvo que retomar la producción para regrabar bajo presión con el actor Christopher Plummer, que originalmente estaba contemplado para el proyecto había logrado Spacey.

“Me senté y pensé, me di cuenta que no podíamos tolerar comportamientos de esos”, comentó Scott a Entreteinment Weekly.

El director Scott vivi> mucha presión durante las últimas semanas, pues la regrabación tenía que coincidir con el estreno de la película para el 2 de diciembre en Estados Unidos. La regrabación costó 10 millones de dólares y el presupuesto original del proyecto fue de 40 millones. Se estima que para Reino Unido se estrenará el 5 de enero de 2018.

Pero Netflix también mantuvo las sanciones contra Spacey, pues suspendió el estreno de su película en la que interpretó a Gore Vidal y aún es incierto el destino de la sexta y última temporada de House Of Cards.

All The Money In The World narra la historia del secuestro del nieto de Getty, John Paul Getty en 1973. El millonario se negó a pagar y la trama se basará en los conflictos sociales y familiares para negociar el pago del rescate.

