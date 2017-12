La madre mantuvo el VIH en secreto y toda su familia dio positivo

(NOTICIAS YA).-Su madre tenía un secreto que guardo durante muchos años y en su lecho de muerte confesó que era VIH positiva, según la publicación de CNN.

La vida de Jenipher Mukite, de 22 años, cambió en un instante con la fuerte revelación de su madre en 2013.

Pues la mujer se negaba a ir al hospital a buscar ayuda y había estado viviendo con el virus desde antes de traerla al mundo y sus hermanos, de 18 y 14; nacieron sin recibir tratamiento.

Su madre confesó que los medicamentos habían sido demasiado grandes y difíciles de consumir.

Pero por desgracia después de que ella reveló su enfermedad, el padre la expulsó de su hogar; y sin ningún lugar adonde ir y sin nadie que la cuide, regresó y murió unas semanas más tarde.

Pronto se esparcieron los rumores de que toda la familia estaría infectada.

Y poco después, los tres niños y su padre pronto descubrieron que ellos también eran VIH-positivos.

Sus vidas cambiaron por completo, pues ya no era fácil ir a la escuela y no se le proporcionaron las mismas comidas que a los demás.

Mukite sintió la presión de su padre que le exigía casarse pero, ella prefirió buscar la ayuda de un trabajador social local, que la puso en contacto con un pastor con el que ahora vive.

Ha recibido tratamiento antirretroviral desde que se enteró de su infección y sigue con su vida estudiando peluquería en el New Life Skills Center en la aldea de Bulesa en su distrito natal de Bugiri. Ella quiere un esposo y un hijo, pero primero quiere terminar sus estudios.

Pues la vida no tiene por qué seguir siendo amarga. La mayoría de los países, incluida Uganda, ofrecen pruebas de detección del VIH cuando las mujeres acuden a chequeos de embarazo y ofrecen tratamiento en el lugar para las personas infectadas, pero ella no tuvo tanta suerte y en su caso no fue así.

Es importante recordar que cuando una mujer embarazada es VIH positiva y no toma medicamentos antirretrovirales, tiene entre un 15% y un 45% de probabilidades de transmitir el virus a su bebé, según la Organización Mundial de la Salud.

Con tratamiento durante el embarazo, el parto y la lactancia, este riesgo cae por debajo del 5%.

Eso es cierto para las mujeres jóvenes en Uganda por una variedad de razones sociales, incluida la exposición al sexo con hombres mayores a una edad más temprana; pero la infección de madre a hijo también sigue siendo un riesgo, según el proyecto Fortalecimiento de los sistemas de Uganda para el tratamiento del SIDA en todo el país.