No te pierdas la única “superluna” de este 2017

(NOTICIAS YA).- A pesar de que podemos ver el satélite natural de la Tierra acercarse más de lo habitual unas 3 o 4 veces al año, este 2017 solo podremos ser testigo de una “superluna” que podrá apreciarse este domingo 3 de diciembre.

Expertos han explicado que la luna tiene su punto más cercano a la Tierra cada 27.55 días, pero en un par de ocasiones se acerca más de lo habitual.

Este año se registraron ya tres acercamientos, en abril, mayo y junio, pero estos coincidieron con lunas nuevas, lo que hizo imposible apreciar el fenómeno.

Este fin de semana será el último acercamiento y el único que coincidirá con la luna llena, dando así la posibilidad de ver una “superluna” este fin de semana… la última del año.

El fenómeno podrá ser visto práctimanete desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando no esté nublado; y a diferencia de un eclipse solar, no tienes que estár en una ubiación particular para apreciarlo.

Una superluna, comparada a la promedio, se verá 14 por ciento más grante y 30 por ciento más brillante.