Primer fin de semana de diciembre en Denver

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Te damos opciones para que puedas informarte y aprovechar al máximo.

Por 27 años Zoo Lights ha alumbrado la temporada de fiestas y este año viene con luces interactivas y más divertidas. Las populares luces del zoológico se iluminaran del 1ero al 31 de diciembre de 5:30 p.m. a 9 p.m. Más de 60 acres de un safari iluminado con 130 esculturas. Como siempre los pequeños podrán tomarse fotos con Santa Claus y habrá demostraciones de animales, cantantes villancicos, comida festiva y la popular celebración de fin de año en el zoológico. Para más información visita su página web o comunícate al 720-337-1400.

Si tu sueño es actuar, el teatro público de Aurora The Aurora Fox, estará realizando audiciones para la obra de teatro “Real Women Have Curves” o “Las Mujeres de Verdad tiene Curvas”. El teatro esta en busca de 5 mujeres energéticas y seguras de sí mismas para los personajes de la obra, las cuales son trabajadoras en una fábrica de costura. Las interesadas deben ser bilingües, preparar un monologo cómico de 1 minuto y traer un fotografía con su currículo. Las audiciones se llevaran a cabo el domingo 3 de diciembre de 5 p.m. a 8 p.m., y el lunes 4 de diciembre de 4 p.m. a 6 p.m. Para más información visita su página web.

Este martes 5 de diciembre es COLORADO GIVES DAY. El día de donaciones más grande en Colorado. Visita su página web para regalar a tus organizaciones sin fines de lucro favoritas y explora otras nuevas para apoyar. Únete con tus vecinos en todo el estado y dale a tu lugar de residencia. ¡Recuerda, martes 5 de diciembre!

El Consulado General de México en Denver en conjunto con Justice and Mercy Legal Aid Clinic, te presentan en TALLER DE NATURALIZACIÓN. Si eres mexicano y crees que calificas para la ciudadanía, te invitamos a venir con toda tu documentación al taller de naturalización para recibir ayuda gratuita de abogados de inmigración. Este evento se llevara a cabo el sábado 16 de diciembre a las 10 a.m., en JAMLAC 913 N. Wyandot St., Denver CO. 80204. Para apartar tu lugar comunícate al 303-839-1008. Para más información visita su página web.

Para asegurarse que la voz de los salvadoreños viviendo en Colorado sea escuchada, el Museo de Historia de Aurora, Aurora Sister Cities International, la Oficina de Asuntos Internacionales y Migratorios de la ciudad de Aurora y el Consulado de El Salvador en Aurora, están organizando una reunión en la cual se busca identificar elementos de importancia para la comunidad que ayudarán a darle forma a la exhibición y a actividades asociadas. La reunión se llevará a cabo a las 10 a.m., el sábado 2 de diciembre en las instalaciones del Consulado de El Salvador, 1450 S. Havana St. Para regístrate puedes comunicarte al 720-485-5424, o enviando un correo electrónico a consuladoesaurora@gmail.com

La exposición temporal de dinosaurios máximos, ha sido inaugurada en el Museo de Ciencia y Naturaleza en Denver. Ven a presenciar algunos de los fósiles más espectaculares hallados en los últimos años. Por haber evolucionado en aislamiento, los descubrimientos en África, Sudamérica y Madagascar son algunas de las criaturas más extrañas que jamás conocerás. Tu boleto de entrada general incluye la entrada a la exposición. El museo te estará presentando esta exposición desde ahora hasta el 15 de enero del 2018. Para más información visítanos en la siguiente página web:

