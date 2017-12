Recibe a tu bebé con el regalo de la pizza

(NOTICIAS YA).- Nueve meses después de lanzar una plataforma para que los recién casados reciban regalos de su pizzería favorita, la cadena Domino’s ahora anuncia su registro para bebés.

De acuerdo con Delish, desde el 29 de noviembre los futuros padres pueden dirigirse a dominosbabyregistry.com para componer su lista.

En lugar de los regalos usuales como carriolas, cunas y monitores para bebé, las personas pueden encargar artículos inspirados en la pizza como mamelucos, tazas y hasta zapatos.

“No hay nada más emocionante y cansado que recibir a un nuevo miembro de la familia. Desde el ‘baby shower’ hasta el parto, nuestro registro para bebés facilita el disfrutar la pizza durante los emocionantes eventos que culminan en la llegada del bebé”, expresó al respecto Meenakshi Nagarajan, director de mercadotecnia digital para la empresa.

Los familiares y amigos de los próximos padres podrán regalarles pizza escogiendo los paquetes disponibles en el sitio, con peculiares nombres como “Sleeping Through the Night” (dormir toda la noche), “Hormonal and Hangry” (hormonal y enojada/hambrienta) y “The Gender Reveal” (la revelación del género), las cuales son entregadas a los destinatarios en forma de tarjetas de regalo.